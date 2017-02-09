В Санкт-Петербурге перед судом предстанут главный врач одной из клиник Олег Царев и его заместитель Вячеслав Ироносов, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Они организовали получение медучреждением компенсаций от страховщиков за неоказанные медицинские услуги, следует из сообщения Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Царев, главный врач клиники федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины», а также Ироносов, заместитель главного врача по медицинским вопросам, используя свое служебное положение, дали указания подчиненным сотрудникам изготовить подложные медицинские карты на пациентов, реально медицинскую помощь в институте не получивших. На основании указанных подложных документов в период с ноября 2015 года по январь 2016-го в адрес страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, были выставлены 878 счетов на оплату якобы оказанных 511 застрахованным лицам медицинских услуг на общую сумму более 11,22 млн рублей. Впоследствии эти деньги были перечислены на счет института.

Кроме того, Ироносов похитил денежные средства института на общую сумму более 213 тыс. рублей, трудоустроив уборщиком территории своего знакомого, который фактически не работал, указано в сообщении.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

