Федеральная служба судебных приставов назначила на 10 февраля внеочередной день приема граждан по вопросам исполнения судебных решений о взысканиях, связанных с валютным ипотечным кредитованием. Соответствующее сообщение размещено вечером в четверг, 9 февраля, на сайте ФССП.

Прием граждан состоится с 10:00 до 15:00 по главному адресу ФССП в Москве: ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1.



Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, копии исполнительного документа и постановления о возбуждении исполнительного производства, уточняется в релизе.