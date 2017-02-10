Фондовые торги в США в четверг завершились положительной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,58% и составил 2 307,87 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,59%, до 20 172,4. Высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 0,58% — на отметке 5 715,18.

«Исторические максимумы обновил индекс широкого рынка S&P 500 в прошедший четверг. После топтания в боковике с начала недели индекс все же сделал новый рывок наверх. Инвесторы вернулись к покупкам акций банков, которые с момента избрания Трампа занимают лидирующие позиции. Среди отдельных бумаг отметим падение капитализации Twitter на 12% после публикации отчетности», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.