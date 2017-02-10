На азиатских фондовых торгах в пятницу наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:10 мск на 2,29% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 341,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,59%, до 23 663,03, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 196,74, увеличившись на 0,43% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,64% — на отметке 3 099,36. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,53% и равняется 2 076,78.

«Торги в Азии проходят под знаком роста. Инвесторы отыгрывают риторику Трампа в отношении снижения налогов. Похоже, президент хочет попытаться в ближайшее время выполнить и это свое предвыборное обещание. На этом фоне подрос доллар, в плюсе рисковые активы, сырье, что дает дополнительный толчок активам развивающихся стран. Но, забегая вперед, следует упомянуть о том, что все инициативы Трампа — это лишь громкий старт. На самом деле, например, для отмены или пересмотра закона Додда — Франка, проведения налоговой реформы нужно очень много времени. Возможно, потребуются годы. А пока это лишь повод для краткосрочной эмоциональной реакции инвесторов», — отмечает эксперт БКС Константин Карпов.