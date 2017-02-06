ПАО «Ростелеком» в конце января запустило мобильное приложение для аудио- и видеозвонков «Доступный роуминг Аллё». Однако через две недели после старта «Аллё» удален из магазинов приложений. У скачавших коммуникатор пользователей мессенджер сейчас заблокирован, пишут «Известия».

Успевшие скачать программу при попытке воспользоваться ею видят теперь сообщение: «Услуга находится в административной блокировке». В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что решение о приостановке сервиса принято 6 февраля. После доработки проект вновь откроют, сообщили в компании.

«Аллё» был запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию в Воронеже, — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». — Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Аллё» сообщим дополнительно».

При запуске нового сервиса пользователи могли получить только воронежские номера. При этом скачать и установить приложение можно было из любого города. Пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри приложения. На сотовые или городские номера тех, у кого приложения нет, можно было дозвониться за деньги. Сам «Ростелеком» назвал сервис «Домашним телефоном 2.0».

При запуске официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев сообщил, что в I квартале 2017 года сервис станет доступен в 16 крупнейших городах России, а до конца первого полугодия появится возможность обмениваться текстовыми сообщениями.

«Ростелеком» до конца года запустит свой мессенджер «Аллё» «Ростелеком» до конца 2016 года запустит в коммерческую эксплуатацию свой мессенджер «Аллё» с привязкой к номеру городского телефона, заявил президент оператора Сергей Калугин в интервью ТАСС.

По мнению основателя компании OMMG Technology (разрабатывает технологии мессенджинга) Сергея Кравцова, «Ростелеком» при запуске проекта столкнулся с большим числом негативных отзывов от пользователей. Он считает, что вернуть аудиторию будет непросто, даже если продукт сильно изменится.

«Запущено сырое приложение, не отвечающее ожиданиям аудитории. Люди зашли, попробовали, кому-то удалось позвонить, кому-то — нет. Аудитория так и не поняла, что этим сервисом хотел сказать национальный оператор. При этом не было возможности переписываться», — отметил Кравцов.

Пользователи вряд ли вернутся, даже если приложение будет выпущено под новым именем, согласен технический директор компании «Диалог» Андрей Кузнецов. Первое впечатление очень важно в интернет-сервисах, говорят эксперты.

