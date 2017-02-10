Банк России рассматривает вопрос об увеличении срока уголовной ответственности за фальсификацию отчетности кредитных организаций до шести лет с нынешних максимальных четырех и обсуждает с правоохранительными органами вопросы применения этой нормы, сообщил глава юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов.



«Сейчас средняя (уголовная ответственность) — максимум четыре года. Если бы была ответственность (это вопрос постепенного переосмысления проблемы) до шести лет, то есть перевод в разряд тяжких преступлений, это уже с точки зрения тяжести самого преступления была бы адекватная реакция», — сказал Гузнов журналистам.

Уголовная ответственность в РФ за фальсификацию отчетности банков сейчас предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет, но закон плохо работает, отметил он.

«Сейчас идет обсуждение с правоохранительными органами того, каким образом лучше ее настроить так, чтобы она и ими больше и лучше применялась, и лучше воспринималась судами. Все-таки вопрос фальсификации — это вопрос очень специфического знания, чтобы была четко проведена грань между бухгалтерской ошибкой и злоупотреблением именно в виде фальсификации», — отметил Гузнов.

«Вероятно, мы можем говорить об увеличении срока, ужесточении наказания в этом смысле. Вероятно, мы может говорить об уточнении самих условий, когда соответствующая ответственность может быть применена, то есть условий, когда нарушения мы будем считать состоявшимися. В конечном итоге не мы, а суд», — добавил глава юридического департамента ЦБ.