Страховщики предложили ЦБ отменить единого агента по ОСАГО при продаже обычных и электронных полисов. По мнению участников рынка, он позволяет крупным компаниям сбрасывать невыгодных клиентов малым и средним игрокам. Вопрос может быть вынесен на общее собрание РСА в конце апреля, пишут «Ведомости».

Представители малых и средних страховщиков предлагали отменить агента, подтвердил президент РСА Игорь Юргенс: они жаловались на крупных игроков — те с его помощью забирают себе клиентов с хорошими характеристиками, а невыгодных перебрасывают на другие компании. В результате малые и средние игроки оказались под ударом, отмечает он: определенное перераспределение «плохих» регионов от больших игроков к малым по е-ОСАГО есть, крупные игроки используют агента не только при неполадках на сайте, но и для такого отбора.

Члены РСА знали об этом с самого начала, говорит Юргенс, и тем не менее проголосовали за агента. Теперь же они хотят от него отказаться и продавать лишь свои полисы, а регулирование бесперебойности отдать на откуп ЦБ. «Но если е-полисы будут продавать только брендовые компании первой шестерки, им придет конец, а с ними — и всем остальным», — убежден Юргенс. «Росгосстраху» в 2015 году ОСАГО принесло 5 млрд рублей убытка.

Ни РСА, ни ЦБ пока не готовы к отмене единого агента, поскольку это помогло решить проблему очередей в «токсичных» регионах, говорит Юргенс. Вместе с тем, добавил он, РСА разработает систему наказаний для тех, кто отказывается от невыгодных клиентов.

«Бумажного» агента в перспективе можно отменить, когда люди привыкнут покупать ОСАГО в Интернете, рассуждает Юргенс. Пока это проблематично: сотрудники ГИБДД иногда штрафуют автовладельцев за распечатанные электронные полисы.

Развитие е-ОСАГО и введение приоритета натурального возмещения должны повысить доступность «автогражданки», в результате вопрос об отмене единого агента может быть поставлен, говорит представитель ЦБ.

Окончательное решение президиум РСА примет к середине года. Единый агент в регионах работает до 1 июля 2017-го: рабочая группа решит, продлевать ли его действие и действие агента по е-ОСАГО, и представит свои выводы в июне.