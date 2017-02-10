Россия и Германия планируют создать совместную горячую линию для обсуждения происшествий в сфере кибербезопасности, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.



«В ближайшей перспективе очередной раунд переговоров (по информационной безопасности) пройдет в Москве, к нему мы должны наработать по линии ведомств конкретные предложения, чтобы исключить возможность каких-либо обвинений и начать сотрудничать», — сказал он.

Крутских уточнил, что, в частности, речь идет о наработках «линий прямой связи для оперативного обмена информацией в случае инцидентов (связанных с кибербезопасностью)».

«Необходимо как можно быстрее — если вы заметили, что есть угроза инцидента — идти не в прессу и не кричать, а на профессиональном уровне посмотреть, что происходит, чтобы это предотвратить. Таких каналов с Германией нет», — добавил спецпредставитель президента. По его словам, второй блок предложений касается выработки двусторонних мер доверия.



«Третье направление — нам нужно проработать меры предотвращения инцидентов, недопущения инцидентов в киберпространстве друг друга», — продолжил спецпредставитель президента РФ. Кроме того, добавил он, российская и германская делегация договорились «более тесно сотрудничать в рамках международных организаций, прежде всего ОБСЕ и ООН, в части выработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве».

По оценкам Крутских, очередной раунд консультаций по проблемам кибербезопасности, в которых с обеих сторон принимают участие представители МИД, МВД и других силовых ведомств, должен состояться не позднее июля 2017 года.