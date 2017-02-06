Кредитные организации теперь принимают в обеспечение сельскохозяйственных животных наряду с традиционными недвижимостью, ценными бумагами, драгоценностями и золотом в слитках. О новой тенденции «Известиям» сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Реестр движимого имущества ведется нотариальной палатой с 2014 года. Тогда ресурс создавался для заложенных по кредитам авто, но сейчас банки вносят в него и все прочее закладываемое клиентами движимое имущество, в том числе крупный рогатый скот.

По данным ФНП, за год число уведомлений о залоге коров, ценных бумаг, драгоценностей, золота в слитках в реестре движимого имущества выросло на 37% до 1,25 млн. Всего в реестре ФНП 3 млн уведомлений. Домашний скот и прочие нестандартные залоги (к ним банки относят любое движимое имущество, кроме автомобилей) занимают в нем уже почти половину.

Крупный рогатый скот является качественным предметом залога, и компании со значительной численностью стада часто используют его для получения банковских ссуд, рассказывает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«В России сегодня реализуется несколько масштабных проектов в области мясного скотоводства, — объясняет он рост доли коров в залоге. — Быстро растет поголовье скота мясных пород. Естественно, все это делается на кредитные деньги, а основным активом у таких компаний являются земля с пастбищами и скот».

Когда банки берут в залог крупный рогатый скот, то залогом выступает не само животное, а убойная масса, поясняет директор департамента залогового обеспечения Бинбанка Марина Шарапова. «При кредитовании в секторе «Сельхозпроизводство» залогом могут выступать животные: коровы, свиньи, куры и прочие, которые относятся банком к типу залога «Товар в обороте» и оцениваются по убойной массе, — рассказывает она. — Таким образом, в залоге находится не конкретное животное, а определенная договором залога убойная масса, выраженная в денежном эквиваленте».

По словам Шараповой, для усиления позиции банка в части обеспеченности кредита к такому виду залога применяются повышенные дисконты, выставляется требование о страховании, устанавливается минимальный срок кредитования (до 12 месяцев).

В опорном банке АПК — Россельхозбанке — сообщили, что требование о принятии в залог крупного рогатого скота, включая коров, предусмотрено во многих кредитных продуктах банка для сельскохозяйственных товаропроизводителей.