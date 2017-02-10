Исполнительный директор и председатель совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн полагает, что пессимизм относительно американской экономики не имеет под собой достаточных оснований, несмотря на растущую неопределенность рынков, и что рынок в ближайшем будущем ожидает рост.



«Сегодняшние изменения на рынке — это из цикла, в котором мы находились в точке низкой экономической активности. Следовательно, очень низкие процентные ставки и очень высокий уровень того, что, наверное, можно назвать пессимизмом относительно того, куда мы движемся. И чувствуется, что меняется то, куда мы идем, туда, где мы получим больше роста. Больше роста, больше возможностей и того пути, на котором мы можем быть немного более оптимистичны», — сказал Бланкфейн.

«Я часто слышу от наших клиентов: куда все пойдет? Что же нам делать? И я скажу вам, что неопределенность — это всего лишь повод. Всегда все неопределенно, когда ты живешь, и всегда все просто и понятно, когда ты смотришь назад», — заключил Бланкфейн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах по дерегулированию финансовых рынков и снижению налогового бремени для экономики. По словам Трампа, первые шаги по сокращению налогов можно ожидать уже в 2017 году.