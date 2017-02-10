Минкомсвязь предлагает упростить компаниям — корпоративным абонентам отчетность перед операторами связи. Им больше не придется каждые три месяца посылать оператору списки сотрудников, часто совпадающие с предыдущими, пишут «Известия».

Принятые правительством в 2014 году правила оказания услуг телефонной связи обязали корпоративных абонентов ежеквартально представлять своему оператору список физлиц, которые реально пользуются сим-картами или проводными линиями. Теперь Минкомсвязь предлагает смягчить это требования. Список надо будет подать при заключении договора с оператором (на это дадут месяц), а в случае изменений — сообщить о них (за 15 дней «со дня, когда об этом стало известно»). Проект постановления правительства с поправками к правилам Минкомсвязь разместила на федеральном портале правовых актов.

В списках абонентов надо указать фамилию пользователя, имя и отчество, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Теперь за неисполнение требований по идентификации пользователей могут ввести реальные санкции. Ранее СМИ сообщали о законопроекте со штрафами для абонентов-юрлиц до 70 тыс. рублей. «Насколько понимаем, санкции появятся. В том числе оператор сможет приостановить оказание услуг», — отметили в «Ростелекоме».

Необходимость идентификации физлиц, пользующихся связью, мотивируют соображениями безопасности. В 2014 году поправки к закону «О связи» потребовали от владельцев публичных Wi-Fi-сетей устанавливать личность пользователей. Предложения Минкосвязи о штрафах за это нарушение (100—200 тыс. рублей для юрлиц) пока на стали законом. С 2014 года введены штрафы за продажу сим-карт без паспорта. Статья 13.30 Кодекса об административных правонарушениях обещает за это штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. для юрлиц.