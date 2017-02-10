Объем задолженности с просрочкой платежа от одного дня вырос по итогам 2016 года на 13% — с 1,15 трлн до 1,3 трлн рублей и составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. В 2015 году темпы роста этого показателя достигали 49%. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13% — с 1,11 трлн до 1,26 трлн (13,4% от ссудной задолженности). В 2015-м темпы роста «плохих» долгов составляли 51%. Таковы итоги анализа платежной дисциплины российских регионов за 2016 год, которые подвели специалисты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (+108%), Еврейской автономной области (+47%), Республике Марий Эл (+42%), Хакасии (+31%), Забайкальском крае (+27%), Вологодской области (+26%), Республике Саха (+23%), Тюменской области (+22%), Чеченской Республике (+21%) и Адыгее (+21%). Темпы роста, превышающие среднее значение, зафиксированы в 41 регионе.



Отрицательные темпы роста зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-4,5%), Ингушетии (-2,5%) и Дагестане (-2%). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4%), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской (по +5%), Челябинской и Орловской областях (по +8%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии — 53,2% (2,7 млрд), Карачаево-Черкесии — 27,6% (5,5 млрд), Калмыкии — 23,8% (4,6 млрд), Кабардино-Балкарии — 23,1% (6,9 млрд) и Адыгее — 20,6% (4,1 млрд), Краснодарском крае — 19,6% (55,8 млрд), Астраханской области — 19,3% (10,5 млрд), Калининградской области — 19% (8,2 млрд), Ростовской области — 18,4% (35,9 млрд) и Кемеровской области — 18,2% (27,2 млрд). Всего доля просроченной задолженности, превышающая 13,8% зафиксирована в 39 российских регионах.

Самые низкие значения отмечаются в Магаданской области — 5,9% (1,2 млрд), Республике Саха — 6,9% (7,2 млрд), Камчатском крае — 7,2% (1,8 млрд), Сахалинской области — 8,4% (2,7 млрд), Коми — 8,4% (6 млрд), Чеченской Республике — 8,5% (1,4 млрд), Архангельской области — 9,2% (7,1 млрд), Амурской области — 9,7% (5,5 млрд), Чувашии — 9,7% (4,7 млрд) и Калужской области — 10,5% (6,5 млрд).