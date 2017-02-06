Участники банковского рынка говорят о проблемах при проведении платежей в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования. В январе и начале февраля банки оформили сотни тысяч платежек, средства по которым рискуют не дойти по назначению, пишет «Коммерсант».

Наличие проблемы подтверждают и в организациях, чьи деньги не дошли до фондов. Проблема возникла в связи с изменением порядка администрирования таких платежей. Эта обязанность с 3 июля 2016 года была возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС) федеральным законом, который вступил в силу с 1 января. На подготовку к новой роли у ФНС было полгода, но письмо службы с рекомендациями по заполнению платежных документов при перечислении взносов датировано лишь 26 января. При этом компании и предприниматели должны уплатить взносы за январь до 15 февраля.

Но и получив письмо от ФНС, банки не смогли провести заполненные в соответствии с ним поручения. Дело в том, что ФНС рекомендовала организациям — плательщикам взносов в фонды в поле 101 платежного поручения ставить код 14, а не 01, как ранее. Однако это вступало в противоречие с требованиями Минфина и ЦБ.

«Указанные платежи следует оформлять в соответствии с приказом Минфина N107н», — пояснили в Нордеа Банке. Согласно ему, если компания — отправитель платежа ставит код 14, она платит за конкретное физлицо и необходимо указать его ИНН или УИН, а взносы уплачиваются разом за всех сотрудников.

«Предложенный ФНС порядок противоречит правилам ЦБ, — добавляют в Сбербанке. — Банком России предусмотрена автоматическая проверка: при указании статуса «14» проверяется наличие УИН либо ИНН физического лица». В итоге платежки, оформленные в соответствии с рекомендациями ФНС, «были возвращены без исполнения, с указанием ошибки», уточнили в банке «Открытие». Это вызвало жалобы клиентов.

В надежде разобраться в ситуации банки обращались во все возможные инстанции. Так, в Сбербанке сообщили, что пытались организовать встречу банков с ФНС по урегулированию ситуации, но она так и не состоялась, а комментариев от ФНС пока что не поступило. В Абсолют-Банке решили обратиться в ЦБ, что оказалось более эффективным. «Вопрос проработан Банком России в диалоге с министерствами и ведомствами», — пояснили в пресс-службе ЦБ. В результате 8 февраля было обнародовано письмо ФНС (датировано 3 февраля, сначала письмо было разослано региональным управлениям ФНС и лишь потом стало публичным). В нем налоговая служба разрешила использовать организациям при уплате взносов в фонды прежний код — 01.

Однако с 26 января по 8 февраля банкам приходилось либо отказывать клиентам в проведении платежей, либо предлагать порядок заполнения платежек на свое усмотрение. Так, Сбербанк, через который идет основной поток платежей, рекомендовал клиентам указывать в платежке код 08. Через банк прошло 531,6 тыс. подобных документов. По мнению юристов, эти платежи с большой вероятностью попадут в «невыясненные».

Впрочем, ФНС обещает решить проблему. Как сообщили в пресс-службе, ФНС совместно с Казначейством был разработан и реализован порядок автоматизированной перекодировки некорректной информации, указанной плательщиками. Если же автоматика не сработает, «инспекциям дано указание самостоятельно выявлять в невыясненных платежи с неверным кодом, не привлекая плательщиков».