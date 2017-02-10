Портал Банки.ру сравнил изменение средних процентных ставок по кредитным картам в рублях за последние три месяца.

В исследовании были проанализированы данные по кредитным картам всех банков, представленных на сайте Банки.ру, чуть более 110 банков и порядка 475 предложений кредитных карт по состоянию на 1 декабря 2016 года, 1 января и 1 февраля 2017 года.

К категории «бонусная» были отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым начисляются баллы по программам лояльности. К категории «с функцией cash-back» отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым часть оплаченной суммы возвращается на счет держателя карты. В категорию «классические» попали кредитные карты без каких-либо опций.

В категорию Standard вошли карты Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Mass, American Express и Мир Классик. В категорию Gold вошли карты Visa Gold, MasterCard Gold, American Express Gold, UnionPay Gold. В категорию Premium вошли карты всех категорий выше «Gold».

Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по видам карт в январе изменялись в пределах 0,28 процентного пункта (п. п.). Так, по состоянию на 1 февраля 2017 года средние процентные ставки по картам с функцией «cash-back» повысились на 0,08 п. п. Ставки же по бонусным картам снизились на 0,2 п. п., а по классическим – на 0,05 п. п.

Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по категориям карт в январе снижались в пределах 0,31 п. п. Небольшое снижение продемонстрировали ставки по картам категории Standard – на 0,03 п. п. и Gold – на 0,05 п. п. При этом по картам категории Premium снижение более значительное – на 0,31 п. п.