Объем просроченной задолженности по кредитам наличными в 2016 году вырос на 15%: c 708,6 млрд до 813,8 млрд рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов. Таковы итоги анализа платежной дисциплины российских регионов за 2016 год, которые подвели специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по кредитам наличными отмечаются в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской автономной области (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%), Вологодской области (+22%), Мурманской и Костромской областях (по +21%), а также в Хабаровском крае и Чечне (+20%).

Снижение объемов просроченной задолженности зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-7%), Дагестане (-5%), Ингушетии (-3%) и Северной Осетии (-2%). Низкие темпы роста также отмечены в Кабардино-Балкарии (+5%), Курганской области (+5%), Сахалинской области (+6%), Пермском крае (+6%), Челябинской области и Тыве (по +7%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности в объеме ссудного долга по кредитам наличными зафиксированы в Ингушетии — 59,7% (2,6 млрд), Карачаево-Черкесии — 32,4% (4,2 млрд), Калмыкии — 31,7% (3,6 млрд), Кабардино-Балкарии — 27,9% (5,4 млрд) и Марий Эл — 25,4% (2,8 млрд), Ивановской области — 24,7% (5,1 млрд), Адыгее — 24,5% (2,9 млрд), Новосибирской области — 24,3% (19,9 млрд), Владимирской области — 24,2% (6,5 млрд) и Астраханской области — 24,1% (7,7 млрд).

Самые низкие показатели в Чечне — 8,5% (1,1 млрд), Магаданской области — 9,1% (897 млн), Камчатском крае — 9,9% (1,2 млрд), Сахалинской области — 11,9% (1,9 млрд), Республике Саха — 12,6% (5,5 млрд), Республике Коми — 12,7% (4 млрд), Амурской области — 13,7% (3,8 млрд), Республике Алтай — 13,8% (910 млн), Кировской области — 13,9% (4 млрд) и Мурманской области — 14,2% (3,9 млрд).