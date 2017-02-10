Объем просроченной задолженности по кредитным картам за 2016 год уменьшился на 3% — с 241,88 млрд до 234,22 млрд рублей (самое низкое значение с ноября 2015 года), составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам. Таковы итоги анализа платежной дисциплины российских регионов за 2016 год, которые подвели специалисты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по картам отмечаются в Еврейской автономной области (+21%), Вологодской области (+11%), Башкортостане (+10%), Кемеровской области (+10%), Самарской области (+8%), Забайкальском крае (+8%), Пензенской области (+8%), Калужской области (+7%), Карелии (+7%) и Республике Саха (+7%).

Наиболее значительное снижение отмечено в Чечне (-11%), Тыве (-8%), Калмыкии и Ингушетии (по -7%), Чувашии (-6%), Смоленской и Липецкой областях (по -5%), Орловской области (-4%), Дагестане и Томской области (по -3%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по кредитным картам отмечается в Карачаево-Черкесии — 43,6% (1,1 млрд), Башкортостане — 38,6% (10,4 млрд), Кабардино-Балкарии — 36,9% (1,2 млрд), Тыве — 35,7% (646,3 млн), Калмыкии — 35,7% (700,7 млн), Бурятии — 33,8% (1,9 млрд), Хакасии — 33,5% (612,6 млн), Адыгее — 33,3% (774,4 млн), Чеченской Республике — 33,2% (144,6 млн) и Кировской области — 33% (2 млрд).

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по картам отмечена в Дагестане — 11,9% (317,4 млн), Магаданской области — 15,9% (216 млн), Сахалинской области — 16,8% (658,4 млн), Москве и Московской области — 16,8% (46,9 млрд), Камчатском крае — 17,9% (392,6 млн), Республике Саха — 19,5% (1 млрд рублей), Мурманской области — 19,6% (1,5 млрд), Санкт-Петербурге и Ленобласти — 19,7% (15 млрд), Архангельской области — 20,1% (1,5 млрд) и Калужской области — 21,3% (1,2 млрд).