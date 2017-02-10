Торги акциями в РФ стартовали в пятницу положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:02 мск индекс ММВБ повысился на 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 180,5 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,32% до 1 166,93.

«На отечественном фондовом рынке в прошедшие дни наблюдалась своя история. Однако повода для продолжения падения индекса ММВБ в пятницу, 10 февраля, мы не видим. Скорее всего, индекс ММВБ сохранит колебания вблизи достигнутых накануне уровней либо попытается частично отыграть потери предыдущих дней», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.