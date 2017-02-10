Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,9 рубля, курс евро уменьшился на 7 копеек, до 62,78 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжает получать поддержку от нефтяного рынка, а также интереса зарубежных инвесторов к российским активам, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Между тем аналитик «ИнстаФорекса» Игорь Ковалев считает главным катализатором роста курса рубля в четверг заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что покупки валюты не являются интервенциями.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 55,77 доллара. Антонов напоминает, что в 12:00 мск выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (МЭА). В отчете будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на нефтяном рынке. Анализ МЭА важен для нефтетрейдеров, чтобы определить будущее движение цен на нефть, поясняет эксперт.

«Можно точно сказать, что в это время ожидается всплеск волатильности на нефтяном рынке и Мосбирже. В случае разочаровывающего отчета нисходящая динамика на рынке нефти негативно скажется на курсе рубля. Если отчет выйдет нейтральным, то тогда курс доллара останется торговаться в диапазоне 58,58–59,15 рубля. Шансов мало, что сегодня доллар подешевеет ниже 58,56 рубля. Поскольку сегодня пятница, то рубль перед выходными может вернуться и к 59,4 рубля», — комментирует аналитик.

Доллар может вернуться выше 59 рублей, согласен Ковалев. В качестве одного из аргументов он назвал появившуюся в четверг вечером информацию о том, что сразу несколько сенаторов-республиканцев обратились к Трампу с предложением не только сохранить санкции против России, но и ввести новые.

«Такие настроения в сенате сигнализируют о снижении вероятности скорой отмены санкций и таят в себе понижательные риски для российских активов, включая рубль. На этом фоне сегодня могут сформироваться условия для восстановления доллара в паре с рублем», — комментирует аналитик. Свою роль также может сыграть фиксация прибыли перед выходными, добавил он.