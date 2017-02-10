Объем просроченной задолженности по автокредитам вырос почти на 25%: c 67,95 млрд до 84,62 млрд рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов. Таковы итоги анализа платежной дисциплины российских регионов за 2016 год, которые подвели специалисты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по автокредитам отмечаются в Ингушетии (+77%), Республике Алтай (+69%), Адыгее (+57%), Калмыкии и Чеченской Республике (по +56%), Кабардино-Балкарии (+56%), Оренбургской области (+53%), Хакасии (+46%), Вологодской области (+44%), Чувашии, Санкт-Петербурге и Ленобласти (по +38%).

Уменьшение объемов просроченной задолженности зафиксировано в Тверской области (-12%), Камчатском крае (-8%) и Курской области (-2%). Также крайне умеренные темпы роста отмечаются в Бурятии (+4%), Марий Эл (+5%), Хабаровском крае (+6%) и Костромской области (+6%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по автокредитам отмечается в Калининградской области — 30,8% (966 млн), Новосибирской области — 27,6% (1,7 млрд), Бурятии — 27,3% (206,4 млн), Владимирской области — 26,0% (1 млрд), Кемеровской области — 25,1% (1,3 млрд), Томской области — 24,4% (404,3 млн), Ивановской области — 24,2% (716,7 млн), Астраханской области — 23,3% (614,4 млн), Воронежской области — 22,3% (1,5 млрд), Вологодской области — 21,9% (778,6 млн) и Краснодарском крае — 21,6% (5,1 млрд).

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по автокредитам отмечена в Кабардино-Балкарии — 8,7% (42,4 млн), Чеченской Республике — 8,8% (52,9 млн), Амурской области — 9% (33,2 млн), Северной Осетии — 9,3% (25,5 млн), Тамбовской области — 9,4% (254,8 млн), Кировской области — 9,5% (335,7 млн), Мурманской области — 10% (188 млн), Хабаровском крае — 10,2% (104,4 млн), Чувашии — 10,4% (299,7 млн) и Хакасии — 10,7% (85,7 млн).