Московский банк «Солидарность» понизил ставки по трем вкладам.
Доходность депозита «Максимум» в рублях составит 8,5—9% (ранее — 8,75—9,25%), в долларах — 0,5—1% (вместо 1—1,5%), в евро — 0,25—0,85% годовых (ранее — 0,5—1%). Сроки депозита: 182, 275, 367 и 459 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Копилка» и «Рантье» в рублях открываются под 7,75—8,5% (прежде — под 8,25—8,75%), в долларах — под 0,35—0,9% (прежде — под 0,85—1,45%), в евро — под 0,25—0,75% годовых (вместо 0,4—0,9%).
Сроки депозитов: 92, 182, 275, 367 и 459 дней. По «Копилке» проценты ежемесячно капитализируются, а по «Рантье» ежемесячно выплачиваются.
Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов и евро.
Все депозиты можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 15,01 млрд рублей (182-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,85 млрд, кредитный портфель — 9,41 млрд, обязательства перед населением — 9,14 млрд.