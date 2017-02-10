Московский банк «Солидарность» понизил ставки по трем вкладам.

Доходность депозита «Максимум» в рублях составит 8,5—9% (ранее — 8,75—9,25%), в долларах — 0,5—1% (вместо 1—1,5%), в евро — 0,25—0,85% годовых (ранее — 0,5—1%). Сроки депозита: 182, 275, 367 и 459 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Копилка» и «Рантье» в рублях открываются под 7,75—8,5% (прежде — под 8,25—8,75%), в долларах — под 0,35—0,9% (прежде — под 0,85—1,45%), в евро — под 0,25—0,75% годовых (вместо 0,4—0,9%).

Сроки депозитов: 92, 182, 275, 367 и 459 дней. По «Копилке» проценты ежемесячно капитализируются, а по «Рантье» ежемесячно выплачиваются.

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов и евро.

Все депозиты можно пополнять.