Московский банк «Солидарность» понизил ставки по трем вкладам.

Доходность депозита «Максимум» в рублях составит 8,5—9% (ранее — 8,75—9,25%), в долларах — 0,5—1% (вместо 1—1,5%), в евро — 0,25—0,85% годовых (ранее — 0,5—1%). Сроки депозита: 182, 275, 367 и 459 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Копилка» и «Рантье» в рублях открываются под 7,75—8,5% (прежде — под 8,25—8,75%), в долларах — под 0,35—0,9% (прежде — под 0,85—1,45%), в евро — под 0,25—0,75% годовых (вместо 0,4—0,9%).

Сроки депозитов: 92, 182, 275, 367 и 459 дней. По «Копилке» проценты ежемесячно капитализируются, а по «Рантье» ежемесячно выплачиваются.

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов и евро.

Все депозиты можно пополнять.

Солидарность (Москва) АО «Банк «Солидарность» — небольшой столичный банк, умеренно представленный в европейских регионах России. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, а также привлечение средств граждан во вклады.
На текущий момент крупнейшими бенефициарами банка являются общественная организация «Федерация независимых профсоюзов России» с долей в 12,94%, Александр Мячиков, Надежда Гасан, Наталья Шувалова, Надежда Матвеева и член совета директоров Георгий Горячев (у каждого по 9,88% акций), член правления Евгений Стулов (9,84%), гражданин Швейцарии Марк Брювилер (9,49%), Дмитрий Жуков (7,98%) и Марина Беспалова (7,88%). На акционеров-миноритариев приходится 2,51% акций банка.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 15,01 млрд рублей (182-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,85 млрд, кредитный портфель — 9,41 млрд, обязательства перед населением — 9,14 млрд.