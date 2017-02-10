Объем просроченной задолженности по ипотеке вырос за год на 14% (с 108,9 млрд до 124,4 млрд рублей) и составил 4,2% от общего объема ссудного долга по рублевой ипотеке. Таковы итоги анализа платежной дисциплины российских регионов за 2016 год, которые подвели специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечаются в Калмыкии (+258%), Псковской области (+144%), Тыве (+95%), Республике Алтай (+87%), Забайкальском крае (+76%), Карелии (+76%), Республике Саха (+74%), Марий Эл (+73%), Мурманской области (+72%), Кировской и Ивановской областях (по +70%).

Важно учитывать, что такие значительные темпы роста возникают прежде всего из-за эффекта низкой базы (то есть изначально крайне малого объема просроченной задолженности) в этих регионах. Ипотечные портфели в этих регионах по-прежнему довольно высокого качества, а доля просроченной задолженности в них существенно ниже, чем в целом по стране. Так, в Калмыкии доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 2,3% (114,6 млн рублей), в Псковской области — 0,8% (87,6 млн), а в Тыве — 1,5% (73 млн).

Снижение объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечено в Тверской области (-12%), Камчатском крае (-8%) и Курской области (-2%). Крайне умеренные темпы роста зафиксированы в Пензенской области (+4%), Мордовии (+6%), Архангельской, Волгоградской областях, а также в Москве и Московской области (по +8%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по ипотеке отмечается в Ингушетии — 13,4% (41,9 млн), Москве и Московской области — 11,1% (70,3 млрд), Челябинской области — 7,1% (6,1 млрд), Калининградской области — 7% (841,4 млн), Томской области — 4,8% (1,2 млрд), Краснодарском крае — 4,7% (3,4 млрд), Пермском крае — 4% (2,6 млрд), Алтайском крае — 3,9% (1,2 млрд), Карачаево-Черкесии — 3,7% (154 млн). В целом только в шести регионах России доля просроченной задолженности по ипотеке превышает среднее значение в 4,2%.

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по ипотеке отмечена в Магаданской области — 0,3% (23,2 млн рублей), Сахалинской области — 0,4% (43,7 млн рублей), Мурманской области — 0,5% (72,3 млн), Карелии — 0,6% (92,1 млн), Чувашии — 0,6% (124 млн), Кировской области — 0,6% (112,3 млн), Архангельской области — 0,6% (204,4 млн), Орловской области — 0,7% (77,4 млн), Марий Эл — 0,7% (63,6 млн), Хакасии — 0,7% (44,2 млн), Республике Саха — 0,7% (370,4 млн).