Темпбанк внес изменения в линейку вкладов.
Доходность «Валютного» (от 2 тыс. долларов/евро) составит 1,2–1,7% годовых (вместо 2–2,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Новогодний» (от 50 тыс. рублей) открывается под 7–8,1% годовых (прежде — под 8–9%). Срок депозитов — 181 и 367 дней.
«Пополняемый» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 7,5% годовых (вместо 8,5%).
Проценты по вкладам «Новогодний» и «Пополняемый» выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Дополнительные взносы предусмотрены для «Пополняемого».
Кроме того, окончен прием вклада «Десятка».
ПАО «МАБ «Темпбанк» — небольшой по размеру активов московский фининститут, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
На сегодняшний день банк насчитывает 2 469 акционеров, из которых 2 427 — частные лица, 42 — негосударственные предприятия. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член наблюдательного совета Михаил Гаглоев (9,84%), члены правления Елена Апанасенко (9,51%), Владимир Ерибеков (9,45%) и Марина Кашуба (9,34%), Алексей Киреев (7,87%), члены наблюдательного совета Дмитрий Митяев (7,13%) и Аркадий Вайнштейн (6,14%). В числе бенефициаров банка также значатся братья Имад и Мудалал Хури Мтанюс (в совокупности 7,13% акций), ООО «Русэкспорт» (5,94%), Дмитрий Дмитриев (3,95%), Сергей Макаров (3,81%), Олег Гаевский (3,80%), Кирилл Михаиль (3,79%), Игорь Клёчкин (2,54%), Юлия Борисова (2,36%), Никита Байдин (2,04%), ООО «Интел» (1,10%), Ольга Хоткина (0,59%), Дмитрий Дьяков (0,51%), Евгений Фролов (0,13%). Акционеры-миноритарии владеют 3,02% акций.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 15,57 млрд рублей (179-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,40 млрд, кредитный портфель — 13,90 млрд, обязательства перед населением — 8,40 млрд.