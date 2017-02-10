Темпбанк внес изменения в линейку вкладов.

Оздоровление банковского сектора в России займет еще несколько лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Слово «несколько» в русском языке не имеет конкретных цифровых обозначений — чисто интуитивно мы понимаем, что это «от трех до десяти». Проблема в том, что в одиночку ЦБ систему не вылечит.

