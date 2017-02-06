Денежная база РФ в узком определении на 3 февраля 2017 года составляла 8 трлн 668,4 млрд рублей. Такие данные приводятся в обновленной сводке Банка России.



По состоянию на конец дня 27 января денежная база была равна 8 трлн 705,7 млрд. Таким образом, она уменьшилась на 37,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.