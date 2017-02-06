Банк «Нефтяной Альянс» не принимает новые вклады и не пополняет действующие, сообщили Банки.ру в кредитной организации.



«Пополнение вкладов приостановлено, новые вклады мы также не принимаем в связи с тем, что у нас превышение по привлеченным средствам», — сообщил сотрудник банка.

О том, что в банке не принимают пополнения вкладов, его клиенты сообщают в «Народном рейтинге» портала Банки.ру

«Сегодня пришел в отделение банка (Москва, отделение «Краснопрудное») для очередного пополнения двух вкладов (один по доверенности). Получил отказ», — пишет клиент банка.

Также не принимают пополнения и в региональном отделении банка в Санкт-Петербурге.

«Пришла сегодня в отделение банка (Санкт-Петербург) для пополнения вклада. Вклад открыт в сентябре 2016 года. В пополнении вклада мне отказали в связи с внутренними распоряжениями руководства банка», — сообщает клиентка кредитной организации.

В октябре 2016 года портал Банки.ру сообщал, что «Нефтяной Альянс» перестал принимать взносы во вклады от года.

В банке «Нефтяной Альянс» не принимают взносы во вклады от года Банк «Нефтяной Альянс» не принимает взносы во вклады сроком от года и выше. Об этом порталу Банки.ру заявили в кол-центре кредитной организации.