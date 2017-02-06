Банк «Нефтяной Альянс» не принимает новые вклады и не пополняет действующие, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
«Пополнение вкладов приостановлено, новые вклады мы также не принимаем в связи с тем, что у нас превышение по привлеченным средствам», — сообщил сотрудник банка.
О том, что в банке не принимают пополнения вкладов, его клиенты сообщают в «Народном рейтинге» портала Банки.ру
«Сегодня пришел в отделение банка (Москва, отделение «Краснопрудное») для очередного пополнения двух вкладов (один по доверенности). Получил отказ», — пишет клиент банка.
Также не принимают пополнения и в региональном отделении банка в Санкт-Петербурге.
«Пришла сегодня в отделение банка (Санкт-Петербург) для пополнения вклада. Вклад открыт в сентябре 2016 года. В пополнении вклада мне отказали в связи с внутренними распоряжениями руководства банка», — сообщает клиентка кредитной организации.
В октябре 2016 года портал Банки.ру сообщал, что «Нефтяной Альянс» перестал принимать взносы во вклады от года.
Банк «Нефтяной Альянс» не принимает взносы во вклады сроком от года и выше. Об этом порталу Банки.ру заявили в кол-центре кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,75 млрд рублей (215-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,82 млрд, кредитный портфель — 7,84 млрд, обязательства перед населением — 4,24 млрд.