Банк «Нефтяной Альянс» не принимает новые вклады и не пополняет действующие, сообщили Банки.ру в кредитной организации.

«Пополнение вкладов приостановлено, новые вклады мы также не принимаем в связи с тем, что у нас превышение по привлеченным средствам», — сообщил сотрудник банка.

О том, что в банке не принимают пополнения вкладов, его клиенты сообщают в «Народном рейтинге» портала Банки.ру

«Сегодня пришел в отделение банка (Москва, отделение «Краснопрудное») для очередного пополнения двух вкладов (один по доверенности). Получил отказ», — пишет клиент банка.

Также не принимают пополнения и в региональном отделении банка в Санкт-Петербурге.

«Пришла сегодня в отделение банка (Санкт-Петербург) для пополнения вклада. Вклад открыт в сентябре 2016 года. В пополнении вклада мне отказали в связи с внутренними распоряжениями руководства банка», — сообщает клиентка кредитной организации.

В октябре 2016 года портал Банки.ру сообщал, что «Нефтяной Альянс» перестал принимать взносы во вклады от года.

В банке «Нефтяной Альянс» не принимают взносы во вклады от года

Банк «Нефтяной Альянс» не принимает взносы во вклады сроком от года и выше. Об этом порталу Банки.ру заявили в кол-центре кредитной организации.

Нефтяной Альянс ПАО «КБ «Нефтяной Альянс» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, операции на валютном рынке и фондовых биржах, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.

В настоящее время бенефициарами банка являются его топ-менеджеры, а также ряд других физических лиц, владеющих пакетами акций опосредованно через компании и напрямую. Так, председатель совета директоров банка и совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев контролирует 13,39% акций, его отец — член совета директоров Леонид Краснянский — 15,93%, член совета директоров Валентин Бобырев — 21,48%, Елена Круглова — 14,07%, Юлия Путятина и Дмитрий Кленов — по 7,41%. Член совета директоров и председатель правления Олег Григор владеет пакетом в 6,20% акций, Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» — 6,20%. Также акционерами банка выступают Александр Гаврилов (4,22% через ЗАО «КФ «Старая Тула») и Алексей Преображенский (3,70%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,75 млрд рублей (215-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,82 млрд, кредитный портфель — 7,84 млрд, обязательства перед населением — 4,24 млрд.