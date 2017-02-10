ЯР-Банк снизил ставки по вкладам.

«Яркий процент» при открытии депозита в офисе в рублях открывается под 8,25% (вместо 8,75%), в долларах — под 1,65% (вместо 1,8%), в евро — под 0,9% (прежде — под 1,65%), в фунтах стерлингов — под 1,4% годовых (ранее — под 1,65%).

При оформлении онлайн в рублях процентная ставка составит 8,5% (ранее — 9%), в долларах — 1,9% (до этого — 2,05%), в евро — 1,15% (вместо 1,9%), в фунтах стерлингов — 1,65% годовых (ранее — 1,9%). Минимальная сумма вклада — 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро/фунтов стерлингов.

Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Домашний капитал!» в рублях привлекается под 8,5% (вместо 9%), в долларах — под 1,75% (прежде — под 1,9%), в евро — под 1% (ранее — под 1,75%), в фунтах стерлингов — под 1,5% годовых (вместо 1,75%).

При открытии онлайн в рублях процентная ставка составит 8,75% (до этого — 9,25%), в долларах — 2% (вместо 2,15%), в евро — 1,25% (вместо 2%), в фунтах стерлингов — 1,75% годовых (ранее — 2%). Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, семь тысяч долларов/евро/фунтов стерлингов.

«Идеал» в рублях можно разместить под 9,05–9,25% (вместо 9,5–9,7%), в долларах — под 2–2,1% (прежде — 2,2–2,3%), в евро — под 1,4–1,5% годовых (прежде — под 1,8–2%). Минимальная сумма депозита — 7,5 млн рублей, 250 тыс. долларов или евро.

Проценты по вкладам «Домашний капитал!» и «Идеал» выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Для них предусмотрены дополнительные взносы.

Срок всех депозитов — 367 дней.