Банк ВТБ полностью готов к объединению с ВТБ 24. Об этом заявил член правления ВТБ Владимир Верхошинский на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса банка в 2016 году.
«Сейчас можно говорить, что розничный бизнес банка ВТБ полностью интегрирован и готов к объединению с банком ВТБ 24», — сказал Верхошинский.
По данным банка, в ходе оптимизации сети розница ВТБ вышла из 11 регионов, передав 19 млрд рублей в кредитный портфель ВТБ 24.
Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение банка с ВТБ 24 планируется завершить до конца 2017 года.
Объединение банков ВТБ и ВТБ 24 планируется завершить до конца 2017 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.