Банк ВТБ полностью готов к объединению с ВТБ 24. Об этом заявил член правления ВТБ Владимир Верхошинский на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса банка в 2016 году.

«Сейчас можно говорить, что розничный бизнес банка ВТБ полностью интегрирован и готов к объединению с банком ВТБ 24», — сказал Верхошинский.

По данным банка, в ходе оптимизации сети розница ВТБ вышла из 11 регионов, передав 19 млрд рублей в кредитный портфель ВТБ 24.



Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение банка с ВТБ 24 планируется завершить до конца 2017 года.

​Костин: консолидация ВТБ и ВТБ 24 должна завершиться к концу 2017 года Объединение банков ВТБ и ВТБ 24 планируется завершить до конца 2017 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин.







ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.