Джей энд Ти Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях. Процентные ставки снизились на 0,5 процентного пункта.
«Кристальный» (от 500 тыс. рублей на один год) привлекается под 8,5%, «Таганский» (от 100 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев или один год) — под 7,5—8,5%, а «Накопительный» (от 500 тыс. рублей на один год) — под 7% годовых.
«Магнус» (от 500 тыс. рублей на один год) размещается под 8%, а «Магнус-Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один год) — под 8,7% годовых.
Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Пополнение предусмотрено только для «Накопительного».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 20,78 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,23 млрд, кредитный портфель — 5,91 млрд, обязательства перед населением — 6,20 млрд.