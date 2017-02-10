Джей энд Ти Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях. Процентные ставки снизились на 0,5 процентного пункта.

«Кристальный» (от 500 тыс. рублей на один год) привлекается под 8,5%, «Таганский» (от 100 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев или один год) — под 7,5—8,5%, а «Накопительный» (от 500 тыс. рублей на один год) — под 7% годовых.

«Магнус» (от 500 тыс. рублей на один год) размещается под 8%, а «Магнус-Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один год) — под 8,7% годовых.

Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Пополнение предусмотрено только для «Накопительного».