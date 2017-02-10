Розничный кредитный портфель банка ВТБ по итогам прошлого года составил 333 млрд рублей. Такие данные были представлены на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса ВТБ в 2016-м. В годовом выражении портфель увеличился на 5%, сообщил член правления банка Владимир Верхошинский.

«Портфель привлеченных средств розницы банка ВТБ превысил 540 миллиардов рублей, а кредитный портфель розницы банка ВТБ превысил 330 миллиардов рублей. Доля рынка ресурсов физических лиц банка на конец 2016 года составляет 2,2%, доля рынка кредитов физических лиц на конец 2016 года — 2,9%», — отметил он.

Верхошинский добавил, что темпы роста ресурсного портфеля по физическим лицам у банка ВТБ выше среднерыночных. Драйвером роста портфеля стали ресурсы массовой розницы (прирост на 19% за 2016 год).



В течение года доля валюты в портфеле привлеченных средств физических лиц сократилась с 45% до 38%, при этом в срочных вкладах массовой розницы она снизилась с 20% до 12%.