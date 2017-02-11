Тюменский Запсибкомбанк понизил ставки по двум вкладам в рублях.

Так, «Я надежен» (от 5 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) размещается теперь под 6,45—7,45% годовых (ранее — под 6,85—7,55%).

Рублевый депозит «СемьЯ» предусматривает четыре периода начисления процентов со ставками от 5,55% до 8,1% годовых (от 1 тыс. рублей) и от 4,55% до 7,1% годовых (от 500 тыс. рублей). Средняя ставка за все два года нахождения средств на счете составляет в данный момент 6,55% и 5,55% годовых соответственно (вместо 6,7% и 6,55%).

Дополнительные взносы по вкладам предусмотрены. Проценты по ним ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Возможно увеличение ставки при открытии вклада через интернет-банк, пенсионерами и держателями зарплатных карт.

Запсибкомбанк ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» (Запсибкомбанк) — крупный по размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные направления деятельности — розничный бизнес, кредитование (как предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание.
На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями МСФО) находится банк, выступает Дмитрий Горицкий. Крупнейшие пакеты принадлежат супругам Наталье и Дмитрию Терехиным (в совокупности 5,36%), Дмитрию Горицкому (14%), Максиму Пархоменко (12,44%), родственникам Любови и Роману Палиям (10,49%; последний является сыном экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия), Андрею Панкову (8,67%), Игорю Самкаеву (8,34%), Андрею Уфимцеву (3,70%). Часть акций кредитной организации находится в перекрестном владении. Помимо этого в составе акционерского капитала банка участвуют две кредитных организации: ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (1,62%). В составе миноритарных акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Рима Сулейманова (1,65%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 118,50 млрд рублей (60-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,88 млрд, кредитный портфель — 65,92 млрд, обязательства перед населением — 67,37 млрд.