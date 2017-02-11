Тюменский Запсибкомбанк понизил ставки по двум вкладам в рублях.

Так, «Я надежен» (от 5 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) размещается теперь под 6,45—7,45% годовых (ранее — под 6,85—7,55%).

Рублевый депозит «СемьЯ» предусматривает четыре периода начисления процентов со ставками от 5,55% до 8,1% годовых (от 1 тыс. рублей) и от 4,55% до 7,1% годовых (от 500 тыс. рублей). Средняя ставка за все два года нахождения средств на счете составляет в данный момент 6,55% и 5,55% годовых соответственно (вместо 6,7% и 6,55%).

Дополнительные взносы по вкладам предусмотрены. Проценты по ним ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Возможно увеличение ставки при открытии вклада через интернет-банк, пенсионерами и держателями зарплатных карт.