В пятницу на Московской бирже начались торги акциями «Детского мира». В среду компания провела публичное размещение акций по цене 85 рублей за бумагу — это нижняя граница ранее объявленного ценового диапазона (85—105 рублей за акцию). «Учитывая, что компания разместила акции по нижней границе ценового диапазона, спрос, по всей видимости, был невысоким», — отметили аналитики компании «Атон» (официальной рекомендации по «Детскому миру» они не имеют).

На старте торгов стоимость акций «Детского мира» поднялась до 96 рублей (плюс 12% к цене публичного размещения). К 11:41 мск стоимость бумаг скорректировалась до 84,2 рубля за акцию.

Как отметили аналитики «БКС», публичное размещение акций «Детского мира» указывает на то, что спрос со стороны глобальных инвесторов восстанавливается после трехлетнего спада. «Успешное IPO может стать катализатором для акций российских компаний потребительского сектора», — считают эксперты.