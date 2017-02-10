Рост ВВП России в 2017 году составит 1,1%, а в 2018-м — 1,5%, сообщает агентство Bloomberg по результатам проведенного среди экономистов опроса.



Основным фактором роста ВВП станет растущий сырьевой рынок, в том числе и нефть, цены на которую выросли вдвое в 2016 году после двух лет снижения. Также на рост ВВП повлияют улучшение инвестиционного климата и снижение политических рисков для иностранных инвесторов на фоне возможного ослабления санкций США в отношении России, пишет агентство со ссылкой на UBS Group.

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП России в 2017 году составит 1,5%, в 2018-м — 1,7%. Институт международных финансов (IIF) прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 1,4%, ООН — рост на 1% в 2017-м и на 1,5% в 2018-м.

Рейтинговое агентство Moody's ожидает роста ВВП России в 2017 году на 1%, S&P — на 1,6%.