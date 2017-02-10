Страховая группа «СОГАЗ» застраховала на период проведения швартовных испытаний головной плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» с реакторными установками КЛТ-40С. Соответствующий договор страхования заключен с АО «Концерн «Росэнергоатом» по результатам открытого конкурса.
Договор страхования покрывает риски гибели, утраты и повреждения корпуса, машин, механизмов, оборудования судна. Страховая защита будет действовать до конца ноября 2017 года. Общая страховая сумма составляет 21,7 млрд рублей. Перестраховочная защита обеспечена ведущими международными и российскими перестраховочными компаниями.
Строительство ПЭБ ведется на судоверфи ООО «Балтийский завод — судостроение» по заказу концерна «Росэнергоатом». Плавучий энергоблок с реакторными установками КЛТ-40С является стоечным несамоходным судном длиной 144,2 м, шириной 30 м и водоизмещением около 21,5 тыс. тонн.
«СОГАЗ» обеспечивает ПЭБ страховой защитой на разных этапах строительства с мая 2014 года.
АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.