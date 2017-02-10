Средний показатель капитализации крупнейших российских банков несколько улучшился в декабре, свидетельствуют данные обзора российских банков за 2016 год от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничные банки.

Средние показатели капитала у банков выборки улучшились на 40—60 базисных пунктов (0,4—0,6 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) в декабре ввиду слабого роста кредитования, снижения валютных активов, взвешенных по риску, из-за повышения курса рубля и умеренной прибыли, отмечается в обзоре. Средний показатель общего капитала (Н1.0) составлял 13,5% на конец 2016 года (необходимый минимум без учета надбавок — 8%), основного капитала (Н1.2) — 9,5% (при минимально требуемых 6%), базового капитала (Н1.1) — 9,3% (при пороговом уровне 4,5%).

Агентство констатирует, что все десять системообразующих российских банков выполняли применимые с 1 января 2017 года требования к основному капиталу с учетом надбавок (7,6%), хотя Газпромбанк и Промсвязьбанк имели лишь умеренный запас прочности (8,2% и 8,1% соответственно). Газпромбанк должен улучшить свой показатель основного капитала приблизительно на 200 б. п. (2 п. п.) после аудита прибыли за 2016 год (в настоящее время рассматривается как дополнительный капитал) и еще на 150—200 б. п. (1,5—2 п. п.) после получения нового капитала от «Газпрома», указывает Fitch.

Напомним, что в ноябре 2016 года агентство называло эти же организации в качестве системно значимых банков с самым небольшим запасом прочности по основному капиталу, но показатели были ниже — 7,9% у Газпромбанка и 7% у Промсвязьбанка.

По оценкам агентства, на конец 2016 года запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 28 банков выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов.

В своем отчете Fitch также анализирует декабрьскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, и финрезультаты крупнейших банков.



Портал Банки.ру ранее сообщал о кредитных организациях, нарушивших нормативы ЦБ в декабре, а также о банках, у которых значение норматива достаточности капитала оказалось ниже 10%.