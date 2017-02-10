Бюджетники, госслужащие, силовые структуры, врачи и учителя являются самым дисциплинированным, финансово грамотным и финансово стабильным клиентским сегментом, считает член правления ВТБ Владимир Верхошинский. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса банка в 2016 году.

«Наше конкурентное преимущество — это упор на сферу бюджетников, госслужащих, силовых структур, врачей, учителей. Эта стратегия себя оправдывает. Это стабильный сегмент, он чувствует себя хорошо и в кризисные, и в посткризисные времена. Он финансово грамотный и финансово стабильный, дисциплинированный сегмент», — отметил он.