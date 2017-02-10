Прогнозы ВТБ по поводу высокой конкуренции банков за рефинансирование розничных кредитов не оправдались. Об этом заявил член правления банка Владимир Верхошинский на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса ВТБ в 2016 году.

«К счастью, наши ожидания не оправдались. Мы пока не видим конкурентов на рынке рефинансирования. Но банки нас быстро догоняют. По отделениям розницы банка ВТБ ходят шпионы, конкуренты, и нас это радует, это такой комплимент», — рассказал он.

Верхошинский ожидает, что 2017 год будет годом начала массового рефинансирования.

Объем рефинансирования кредитов в банке ВТБ в 2016 году составил 23 млрд рублей.



«Успешным нашим продуктом было рефинансирование. Программа пользовалась популярностью. В ней участвовали 34 тысячи клиентов, объем составил почти 2 миллиарда рублей (ежемесячно)», — отметил он.