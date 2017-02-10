Самарский АктивКапитал Банк запустил новый депозитный продукт.

Вклад «Пополняемый» можно разместить в рублях или иностранной валюте на три, шесть или 13 месяцев. Доходность в зависимости от выбранного срока составит 8,25—8,75% годовых в рублях, 0,75—1,75% в долларах и 0,25—0,85% в евро. Минимальные суммы — 10 тыс. рублей, 200 долларов/евро.

Во вклад принимаются дополнительные взносы. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.



«Пополняемый» — непролонгируемый депозит с возможностью выбора валют и совершения приходно-расходных операций, — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Павел Карякин. — Следует отметить, что в условиях, касающихся пополнения и частичного снятия, присутствуют ограничения по размерам дополнительных вложений и срокам их внесения, а также по периодичности расходования средств и неснижаемому остатку».