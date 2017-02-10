Самарский АктивКапитал Банк запустил новый депозитный продукт.
Вклад «Пополняемый» можно разместить в рублях или иностранной валюте на три, шесть или 13 месяцев. Доходность в зависимости от выбранного срока составит 8,25—8,75% годовых в рублях, 0,75—1,75% в долларах и 0,25—0,85% в евро. Минимальные суммы — 10 тыс. рублей, 200 долларов/евро.
Во вклад принимаются дополнительные взносы. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
«Пополняемый» — непролонгируемый депозит с возможностью выбора валют и совершения приходно-расходных операций, — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Павел Карякин. — Следует отметить, что в условиях, касающихся пополнения и частичного снятия, присутствуют ограничения по размерам дополнительных вложений и срокам их внесения, а также по периодичности расходования средств и неснижаемому остатку».
ПАО «АктивКапитал Банк» — средний по размерам активов региональный банк, созданный в Самаре, в 1994 году. На данный момент банк сконцентрирован на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
На текущий момент, согласно раскрываемым данным, акционерами банка выступают председатель правления Григорий Оганесян (58,31% — напрямую и через ООО «Лира»), его мать Галина Оганесян (4,03%) и супруга Татьяна Оганесян (3,46%), председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга») и Максим Комарцев (3,21% через ООО «Акварель»).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 28,84 млрд рублей (133-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,17 млрд, кредитный портфель — 21,69 млрд, обязательства перед населением — 20,70 млрд.