В 2016 году в дистанционных каналах банка ВТБ было совершено более 50% всех розничных операций. Об этом рассказал член правления банка Владимир Верхошинский на пресс-конференции, посвященной итогам работы розничного бизнеса ВТБ в 2016 году.

«Дистанционные каналы — приоритет нашего развития последние два года. Доля активных клиентов в интернет- и мобильном банке у нас удвоилась. Каждый четвертый наш клиент использует мобильный банк (23% от наших клиентов). Оборот операций в интернет- и мобильном банке за год составил 112 миллиардов рублей. Это на 1,7% больше, чем в прошлом году», — сообщил Верхошинский.



Согласно материалам банка, доля продаж кредитов наличными через сайт достигала 14%, а объем увеличился в 1,5 раза и в 2016 году составил 13 млрд рублей.