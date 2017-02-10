СК «ВТБ Страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК, говорится в материалах компании.

«ВТБ Страхование» уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с правилами профессиональной деятельности РСА ВСК, — говорится в сообщении.

«Еще в феврале компания «ВТБ Страхование» приняла решение добровольно отказаться от лицензии ОСАГО, а сейчас мы передали свой текущий портфель одному из крупных игроков, который гарантирует всем клиентам СК «ВТБ Страхование» выполнить все обязательства по действующим полисам ОСАГО. Мы последовательно уходили с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным. Сейчас мы хотим сконцентрироваться на развитии других направлений бизнеса, в которых «ВТБ Страхование» традиционно занимает лидирующие позиции. К слову, компания полностью не отказывается от автострахования и планирует дальнейшую работу в сегменте каско. «ВТБ Страхование» продолжит активно развивать добровольные виды страхования — как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — сообщается на странице страховой компании в Facebook.

Отмечается, что решение о передаче страхового портфеля было принято генеральным директором СК «ВТБ Страхование»ГеннадиемГальперинымот 9 февраля на основании протокола совета директоров компании.

В этой связи страховщик просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля управляющей страховой организации, до 30 марта 2017 года выразить в письменной форме свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.

ЦБ с 28 декабря 2016 года ограничил действие лицензии «ВТБ Страхования» на ОСАГО. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, отмечается в сообщении регулятора. Для устранения выявленных нарушений ЦБ установил страховщику срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа.

СК «ВТБ Страхование»: продажа и пролонгация полисов ОСАГО прекращается Страховая компания «ВТБ Страхование» получила уведомление от Банка России об ограничении лицензии на ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и принимает данное решение регулятора, говорится в комментарии пресс-службы страховщика. В связи с этим СК прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО.

ВТБ Страхование ООО СК «ВТБ Страхование» – крупная универсальная компания, входящая в международную финансовую группу ВТБ. В 2015 году компания заняла седьмое место среди крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии и первое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. Основными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: страхование от несчастных случаев и болезней (41,58%) и государственное обязательное страхование жизни и здоровья (17,72%). Региональная сеть компании представлена 50 филиалами и более 70 другими обособленными подразделениями в 60 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве. 28 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4833 ограничил действие лицензии компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Решение принято в связи с неисполнением ООО «ВТБ Страхование» предписания Банка России.

