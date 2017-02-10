Эксперт Банк запустил программу потребительского кредитования «Для военнослужащих». Финансирование в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на срок от 6 месяцев до 5 лет под 19% годовых.
Для получения кредита заемщику достаточно представить паспорт, удостоверение военнослужащего и справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Дополнительно банком могут быть запрошены свидетельство об участии в НИС, справка о пенсионных отчислениях (за последние 6 месяцев), СНИЛС, ИНН, загранпаспорт, водительское удостоверение.
«Программа позволяет получить довольно крупную суму на длительный срок, при этом предоставление залога или поручительства не требуется. Положительное решение о выдаче кредита действует в течение 60 дней», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
АО «Эксперт Банк» — небольшая по общероссийским меркам региональная кредитная организация, которая, однако, является крупнейшей по размеру активов в домашнем регионе (Омская область). Банк ориентирован на обслуживание как юридических, так и физических лиц, а также на операции с ценными бумагами. Кредитная организация контролируется членами совета директоров.
Согласно обновленной схеме от 11 января 2016 года, бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Роман Стройков (82,066%) и член совета директоров Сергей Ануфриев (17,904%), которые и ранее значились акционерами банка, однако владели более скромными долями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,43 млрд рублей (237-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,87 млрд, кредитный портфель — 3,47 млрд, обязательства перед населением — 3,60 млрд.