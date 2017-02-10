Эксперт Банк запустил программу потребительского кредитования «Для военнослужащих». Финансирование в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на срок от 6 месяцев до 5 лет под 19% годовых.



Для получения кредита заемщику достаточно представить паспорт, удостоверение военнослужащего и справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Дополнительно банком могут быть запрошены свидетельство об участии в НИС, справка о пенсионных отчислениях (за последние 6 месяцев), СНИЛС, ИНН, загранпаспорт, водительское удостоверение.

«Программа позволяет получить довольно крупную суму на длительный срок, при этом предоставление залога или поручительства не требуется. Положительное решение о выдаче кредита действует в течение 60 дней», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.