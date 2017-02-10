Банк ВТБ весной или летом 2017 года запустит пилотный проект по переводу социальной карты москвича на платежную систему «Мир». Об этом сообщил журналистам член правления банка Владимир Верхошинский.

«Мы уже эмитируем карту «Мир», принимаем ее во всех POS-терминалах. Совместно с правительством Москвы и национальной платежной системой мы ведем проект по переводу социальной карты москвича на носитель «Мир». Весной 2016 года должен быть пилот», — рассказал он.

«Я думаю, что в этом году мы точно переведем социальную карту москвича на «Мир», — отметил представитель ВТБ, уточнив, что «многое зависит от технологических интеграций».

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.