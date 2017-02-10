Банк ВТБ весной или летом 2017 года запустит пилотный проект по переводу социальной карты москвича на платежную систему «Мир». Об этом сообщил журналистам член правления банка Владимир Верхошинский.

«Мы уже эмитируем карту «Мир», принимаем ее во всех POS-терминалах. Совместно с правительством Москвы и национальной платежной системой мы ведем проект по переводу социальной карты москвича на носитель «Мир». Весной 2016 года должен быть пилот», — рассказал он.



«Я думаю, что в этом году мы точно переведем социальную карту москвича на «Мир», — отметил представитель ВТБ, уточнив, что «многое зависит от технологических интеграций».