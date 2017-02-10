ЦБ установил официальные курсы валют с 11 февраля. Курс доллара понизился на 17,78 копейки, составив 58,8457 рубля (59,0235 рубля на 10 февраля). Курс евро уменьшился на 34,29 копейки, до 62,6824 рубля (63,0253 рубля на 10 февраля).

Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления президента США Дональда Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов.

«Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по возможным шагам ФРС США, что поддерживает восстановление позиций долларом, а это в свою очередь ограничивает рост аппетита к рисковым активам», — комментирует эксперт.

Курсы доллара и евро в парах с рублем продолжают оставаться под давлением, даже в периоды просадки нефтяных котировок, продолжает аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Рынок нефти запасается оптимизмом, ведь 13 февраля ОПЕК должен опубликовать свой отчет за январь. И в случае успешной реализации озвученных ранее договоренностей, фьючерсы могут продолжить рост в направлении уровня 60 долларов за баррель», — комментирует эксперт. А это, заключает она, в свою очередь, может вновь отбросить валютные курсы к минимальным значениям года.

Впрочем, оговаривается Давыдов, несмотря на упомянутую привлекательность национальной валюты, потенциал ее дальнейшего укрепления выглядит ограниченным — как в силу отсутствия базовых драйверов роста для рубля, так и локальных.

«В целом можно констатировать, что комбинация 54–57 доллара по Brent и 58,5–60,5 по USD/RUB остается актуальной, сегодня ожидаем консолидации на отметках 58,5–59,5», — резюмирует аналитик Нордеа Банка.