Кредит Урал Банк проводит акцию «Ниже ставка — легче взять», в рамках которой в период с 10 февраля по 31 марта 2017 года при оформлении потребительского кредита без обеспечения по программе «КУБ-комфорт» на сумму 200 тыс. рублей и более ставка дополнительно снижается на 1 процентный пункт.



Финансирование предоставляется на срок от одного года до пяти лет. Минимальная сумма кредита для сотрудников бюджетных организаций составляет 5 000 рублей, прочих организаций — 30 тыс. рублей. Максимальный размер финансирования может достигать 1 млн рублей для всех категорий клиентов.

«Без учета акции ставка варьируется в диапазоне от 16,55% до 23,25% годовых и определяется банком индивидуально для каждого заемщика, при этом банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки. При отказе заемщика от личного страхования ставка увеличится на 1,8—2 п.п.», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента, последний способ позволяет существенно снизить размер итоговой переплаты. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).