Уровень добычи нефти ОПЕК в январе сократился на 1 млн баррелей в день, достигнув 32,06 млн баррелей в сутки, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА).

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Таким образом, за первый месяц действия соглашения ОПЕК выполнила его на 90%, отмечает МЭА.

«Некоторые производители, в том числе Саудовская Аравия, сократили предложение более, чем требуется. Снижение производства частично было компенсировано более высокими показателями со стороны Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сокращению добычи», — сообщает агентство.

В целом добыча нефти ОПЕК и не входящих в организацию стран сократилась в январе почти на 1,5 млн баррелей в сутки до 96,4 млн баррелей. Это на 730 тыс. баррелей в день меньше аналогичного показателя годичной давности.

В то же время МЭА отмечает, что после снижения на 0,8 млн баррелей в день в прошлом году добыча нефти стран, не входящих в ОПЕК, как ожидается, увеличится на 0,4 млн баррелей в день в 2017 году. В частности, согласно прогнозу, в США, Канаде и Бразилии показатель в текущем году может вырасти на 750 тыс. баррелей в день.