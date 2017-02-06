Ставки по рублевым депозитам физических лиц в российских банках показали неоднородную картину изменений в декабре 2016 года, а по депозитам компаний — выросли по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует обновленная в пятницу статистика ЦБ.

Средняя доходность вкладов физлиц на срок до года без учета вкладов до востребования уменьшилась с ноябрьских 8,08% до 8,05% в декабре 2016-го. Средняя ставка по краткосрочным депозитам с учетом вкладов до востребования снизилась с 7,61% до 7,48%, при этом отдельно по депозитам до востребования ставка выросла с 3,1% до 3,45%.

Средневзвешенная ставка по розничным рублевым депозитам на срок более года осталась на уровне ноября — 8,28%.

Для нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по депозитам на срок до года (включая депозиты до востребования) повысилась с 8,87% в ноябре 2016-го до 8,92% в декабре, на срок свыше года — с 8,7% до 9,16% годовых.



Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже, уточняется в материалах регулятора.