Власти Панамы задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca, которая стала центром скандала, связанного с утечкой так называемого панамского архива, и проводят обыски в офисе организации, сообщает Die Suddeutsche Zeitung.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека обвиняются в участии в крупном коррупционном скандале, который разгорается в Латинской Америке, сообщает издание со ссылкой на слова генерального прокурора Панамы Кениа Порселла.

Следователи считают, что Моссак и Фонсека скрывают деньги, полученные из сомнительных источников. В частности, упоминается, что компания вовлечена в коррупционный скандал, называемый Lava Jato, куда также вовлечена строительная группа Odebrecht. В свою очередь Рамон Фонсека обвинил президента Панамы в получении взяток от Odebrecht. В официальном заявлении президент Панамы Хуан Карлос Варела опроверг эти обвинения.

«Mossack Fonseca не имеет отношения ни к Odebrecht, ни к какой-либо другой компании, причастной к Lava Jato», — приводит Reuters слова Фонсека.

Lava Jato началось в марте 2014 года как расследование операций по отмыванию денег, которое впоследствии выросло до дела о коррупции в крупнейшей бразильской нефтяной компании Petrobras.