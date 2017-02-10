Ставки по розничным и корпоративным рублевым кредитам российских банков преимущественно снизились в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем; исключением стали только краткосрочные кредиты для компаний, свидетельствует обновленная в пятницу статистика ЦБ.

Средневзвешенная ставка по кредитам для физических лиц на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования, уменьшилась с 23,07% в ноябре 2016-го до 21,64% в декабре, на срок свыше года — с 16,33% до 15,88%.

Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам для компаний (на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования) выросла с ноябрьских 11,88% до 11,99% в декабре, при этом отдельно для компаний малого и среднего бизнеса аналогичная ставка уменьшилась — с 15,23% до 14,82%.

Корпоративные кредиты на срок свыше года подешевели с 12,19% до 11,93% годовых, отдельно для компаний МСБ — с 14,49% до 13,68%.



Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже.