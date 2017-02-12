Кузбассхимбанк уменьшил ставки по рублевым депозитам. Ставки по всем депозитам, за исключением «Стабильного», уменьшились на 0,5 процентного пункта.
«Максимальный» (от 10 тыс. рублей на один год) принимается под 8,7%, «Практичный» (от 5 тыс. рублей на шесть месяцев) — под 8,1%, «Стандартный» (от 5 тыс. рублей на три месяца) — под 8%, а «Удобный» (от 5 тыс. рублей на один или два месяца) — под 6,7—7,2% годовых. Проценты по данным вкладам выплачиваются по окончании срока договора.
«Оптимальный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) размещается под 8,6%, «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один год) — под 8,5%, а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев) — под 8,2% годовых.
«Стабильный» (от 5 тыс. рублей на 1 100 дней) предусматривает два равных периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств снизилась с 6,45% до 6,2%.
Проценты по четырем вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно.
Все вклады можно пополнять, за исключением «Максимального».
ПАО «АКБ «Кузбассхимбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Кемерово. Ориентирован на розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физлиц и собственный капитал. Сеть продаж ограничена одним дополнительным офисом в домашнем регионе. Ключевой бенефициар кредитной организации — президент Федерации вольной борьбы Кузбасса, председатель совета директоров банка Сергей Большаков (21,00%).
На текущий момент бенефициарами банка являются президент Федерации вольной борьбы Кузбасса, председатель совета директоров Сергей Большаков (21,00%), члены совета директоров Константин Панфилов (9,97%) и Сергей Наумов (9,87%), Вера Мартынюк (9,85%), Ольга Масленникова (9,82%), Лариса Шедова (8,01%), ЗАО «КБ «Русский Международный Банк» (7,78%), Анатолий Надежницкий (6,35%), Ольга Апуник (6,17%), Наталья Лаврик (2,78%), Наталья и Дмитрий Череповы (супруги, совместно владеют 2,65%), гражданин Катманду Артем Упрети (2,09%), Мекатрейд (1,24%), Виктор Гарченко (1,11%) и миноритарии (1,31%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1,60 млрд рублей (461-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 0,98 млрд, обязательства перед населением — 0,93 млрд.