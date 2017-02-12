Кузбассхимбанк уменьшил ставки по рублевым депозитам. Ставки по всем депозитам, за исключением «Стабильного», уменьшились на 0,5 процентного пункта.

«Максимальный» (от 10 тыс. рублей на один год) принимается под 8,7%, «Практичный» (от 5 тыс. рублей на шесть месяцев) — под 8,1%, «Стандартный» (от 5 тыс. рублей на три месяца) — под 8%, а «Удобный» (от 5 тыс. рублей на один или два месяца) — под 6,7—7,2% годовых. Проценты по данным вкладам выплачиваются по окончании срока договора.

«Оптимальный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) размещается под 8,6%, «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один год) — под 8,5%, а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев) — под 8,2% годовых.

«Стабильный» (от 5 тыс. рублей на 1 100 дней) предусматривает два равных периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств снизилась с 6,45% до 6,2%.

Проценты по четырем вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять, за исключением «Максимального».