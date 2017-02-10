ВЭБ закончил «антикризисный» этап развития, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава госкорпорации Сергей Горьков.



«Банк, думаю, закончил «антикризисный» этап развития и переходит, действительно, в этап «банка развития» — настоящего, действительного банка развития», — сказал Горьков.

Глава ВЭБ также доложил президенту, что, несмотря на сложную ситуацию прошлого года, банк закончил год хорошо.

«В целом нормализована вся ликвидность, мы закончили год с лучшим результатом, чем ожидали. Кроме прочего профинансировали проекты где-то на 100 миллиардов рублей — для прошлого года это достаточно хороший результат», — отметил Горьков.

ВЭБ планирует в 2017-м увеличить объем финансирования проектов на 40%, до 140 млрд рублей.

«В конце декабря принята новая стратегия банка, которая определила фокус на поддержку таких направлений, как экспорт, инфраструктура, инновации, поддержка НТИ и новых технологий, новых технологических производств. В этой части мы в этом году планируем увеличить объем финансирования до 140 миллиардов рублей в год. Это больше, чем в прошлом году, на 40%», — отметил Горьков.

Госкорпорация на фоне финансовых проблем с начала 2016 года проходит через серьезные изменения. В конце февраля 2016-го ее возглавил бывший топ-менеджер Сбербанка Сергей Горьков, который презентовал новую стратегию Внешэкономбанка, сфокусированную в том числе на поддержке таких отраслей, как экспорт, инфраструктура, инновации, поддержке проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и новых технологий.