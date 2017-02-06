За последние месяцы инфляция вышла на траекторию, ведущую к цели 4% в 2017 году, отмечают аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».



«Этому способствовали в том числе временные благоприятные факторы. Риски недостижения цели по инфляции сохраняются, учитывая, что улучшение динамики экономической активности происходит в условиях повышенных инфляционных ожиданий, которые снижаются медленно», — сказано в документе.

«Указанные факторы в совокупности свидетельствуют в пользу сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отмечают там.

Рост потребительских цен в январе этого года составил 0,62% месяц к месяцу, позволив инфляции снизиться до 5% по сравнению с 5,4% в декабре — такие цифры приводятся в бюллетене ДИП ЦБ. «Наши оценки говорят о том, что сезонно сглаженный рост цен в январе составил 0,33% м/м», — подчеркивают в Центробанке.

«Помимо замедления роста цен на ряд продовольственных товаров, благоприятное влияние на снижение инфляции в целом оказывает динамика курса российской валюты», — говорят о причинах снижения инфляции в Банке России.

Тем не менее инфляционное давление пока остается на повышенном уровне, сказано в документе. «По мере исчерпания действия временных благоприятных факторов и закрепления экономики на траектории роста возможно возникновение дополнительных рисков для достижения цели по инфляции к концу 2017 года в условиях повышенных инфляционных ожиданий», — говорят в ЦБ.