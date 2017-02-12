Кетовский Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

«Пенсионер» (от 100 рублей на 1 095 дней) открывается под 4% (вместо 5%), а «Выгодный»(от 10 тыс. рублей, от одного месяца до года) — под 6,5—7,5% годовых (прежде — под 7—8%).

«Супер Выгодный» (от 1 млн рублей, от 181 до 365 дней) оформляется под 8,5% (вместо 9%), «Престижный»(от 100 тыс. рублей, от 31 до 731 дня) — под 7—8% (прежде — под 7,5—8,5%), а «Срочный Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 181 до 731 дня) — под 8% годовых (вместо 8,5%).

Все вклады можно пополнять. Проценты по ним ежемесячно капитализируются.