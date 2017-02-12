Кетовский Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях.
«Пенсионер» (от 100 рублей на 1 095 дней) открывается под 4% (вместо 5%), а «Выгодный»(от 10 тыс. рублей, от одного месяца до года) — под 6,5—7,5% годовых (прежде — под 7—8%).
«Супер Выгодный» (от 1 млн рублей, от 181 до 365 дней) оформляется под 8,5% (вместо 9%), «Престижный»(от 100 тыс. рублей, от 31 до 731 дня) — под 7—8% (прежде — под 7,5—8,5%), а «Срочный Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 181 до 731 дня) — под 8% годовых (вместо 8,5%).
Все вклады можно пополнять. Проценты по ним ежемесячно капитализируются.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2,14 млрд рублей (420-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,41 млрд, кредитный портфель — 1,33 млрд, обязательства перед населением — 0,79 млрд.