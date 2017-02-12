Кетовский Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

«Пенсионер» (от 100 рублей на 1 095 дней) открывается под 4% (вместо 5%), а «Выгодный»(от 10 тыс. рублей, от одного месяца до года) — под 6,5—7,5% годовых (прежде — под 7—8%).

«Супер Выгодный» (от 1 млн рублей, от 181 до 365 дней) оформляется под 8,5% (вместо 9%), «Престижный»(от 100 тыс. рублей, от 31 до 731 дня) — под 7—8% (прежде — под 7,5—8,5%), а «Срочный Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 181 до 731 дня) — под 8% годовых (вместо 8,5%).

Все вклады можно пополнять. Проценты по ним ежемесячно капитализируются.

Кетовский Коммерческий Банк ООО «Кетовский коммерческий банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании клиентов Курганской и Тюменской областей. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Основными источниками финансирования активных операций кредитной организации являются вклады физических лиц (39,5%) и собственные средства кредитной организации (21,7%). На текущий момент бенефициарами банка являются депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев и Марина Кафеева (супруги), совместно контролирующие 26,15% долей общества, Виктор и Александр Захаровы (родственники, совместно 19,11%), Евгений Плеханов (17,50%), Михаил Комаров (9,90%), Григорий Таблер (9,54%), Ильдар Зайнуллин (8,20%), Евгений и Тамара Якуничевы (супруги, совместно 3,02%), Светлана Травникова (1,31%), Юрий и Татьяна Коковины (супруги, совместно 0,80%) и миноритарии (4,47%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2,14 млрд рублей (420-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,41 млрд, кредитный портфель — 1,33 млрд, обязательства перед населением — 0,79 млрд.